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Kastamonu'da kayıp kadın için arama çalışmaları başlatıldı

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki kadının bulunması için çalışma yürütülüyor. Şizofreni hastası olan Ayşe Taş'tan bir daha haber alamayan ailesi, yetkililere ihbarda bulundu. AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri kayıp kadını bulmak için çalışmalara başladı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki kadının bulunması için çalışma yürütülüyor.

Günvakti köyündeki evinden dün akşam saatlerinde ayrılan ve şizofreni hastası olduğu öğrenilen Ayşe Taş'tan bir daha haber alamayan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine Taş'ın bulunması için AFAD, jandarma ve UMKE ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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