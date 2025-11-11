Kastamonu'da Kayıp Huriye ve Osman Yaşar Helvacı'nın Cansız Bedenine Ulaşıldı

(ANKARA)- Kastamonu Valiliği, 2 Kasım itibariyle kaybolan Huriye Helvacı ile Osman Yaşar Helvacı'nın bulunması için yürütülen çalışmaların ardından kişilerin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Kastamonu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde 2 Kasım 2025 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Huriye Helvacı (43) ve Osman Yaşar Helvacı'nın (5) bulunması için yürütülen çalışmalarda Osman Yaşar Helvacı'nın ardından saat 15.20'de aynı bölgede anne Huriye Helvacı'nın da cansız bedenine ulaşılmıştır."