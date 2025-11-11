Kastamonu'da Kayıp Anne ve Çocuğun Cesetlerine Ulaşıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gün önce 5 yaşındaki oğluyla evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadının cesedi de bulundu.

İlçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Yaşar Helvacı (5) hakkında yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından emniyet, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelinin katılımıyla arama çalışması yürütüldü.

Anne Huriye Helvacı'nın kaybolmasının ardından yürütülen çalışmalarda 2 - 4 Kasım'da telefonun 3 kez sinyal verdiği ve 30 saniye açık kaldığı ancak görüşme veya yazışma yapılmadığı belirlendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu uzmanı, sinyal frekansının geldiği yönü tespit ederek aramaların bu bölgede yoğunlaşmasını sağladı.

Jandarma ve AFAD ekiplerince Köseali köyü ormanlık arazisinde dronla yapılan aramada çocuğa ait olduğu belirlenen ceset, dere yatağındaki küçük bir şelalenin tabanında tespit edildi.

Ekipler, yaya olarak indikleri dere yatağında cesede ulaştı.

Ekiplerce şelale tabanında ulaşılan cesette yapılan ilk incelemeye göre, kayıp çocuğun baş üstü düşerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 2 cumhuriyet savcısı görevlendirdi.

Başsavcılık, çocuğun cesedinin bölgeden çıkarılmasının ardından yapılan inceleme sonrası otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderileceğini bildirdi.

Devam eden çalışmalar sonucunda anne Huriye Helvacı'nın cesedi de çocuğun bulunduğu yerin yaklaşık 50 metre yukarısında, şelalenin üst tarafında bulundu.

Çocuğun dere yatağından çıkarılan cesedi, ambulansla Bozkurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kadının cesedinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Köseali köyünde yaşayan Hakkı Şahin, AA muhabirine, dronla yapılan incelemede ceset tespit edilmesinin ardından bölgeyi iyi bildiği için ekipleri o bölgeye götürdüğünü söyledi.

Şelalenin çok yüksek olduğunu anlatan Şahin, "Kaygan bir yer. Suyun kenarında kalmış çocuk. Sırt üstü vaziyetteydi. Bölge kayalık bir yer, insan zor gider oraya." ifadelerini kullandı.

Kadın ile çocuğun vücut bütünlüklerine zarar gelmemiş

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, gazetecilere, 9 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda ekiplerinin saat 12.30'da Osman Yaşar Helvacı, 15.20'de de annesi Huriye Helvacı'nın cesetlerine ulaştığını söyledi.

Dron görüntüsü ile öğle saatlerinde önce çocuğun cansız bedeninin görüldüğünü belirten Dallı, "Ulaşılması epey zaman aldı. Çünkü çok çetin bir coğrafya." dedi.

Kayıp ihbarının ardından tüm arama kurtarma ekiplerini bu iş için seferber ettiklerini vurgulayan Dallı, "Ortalama günlük 100 kişiyle arama faaliyetlerimiz devam etti. İki vatandaşımızı da canlı olarak bulmayı arzuladık ama ikisinin de cansız bedenine ulaştık. Kendilerine Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Konuyla ilgili adli tıbbın devreye gireceğini dile getiren Dallı, "Gerekiyorsa gönderilecektir. Evladımızın da annesinin de gözle görülebilir vücut bütünlüklerine herhangi bir zarar gelmemiş. En azından bir teselli olarak onu söyleyebilirim ama onun ötesinde şu an bir şey söylemem mümkün değil. Konuyla ilgili savcımız çalışmaya devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Anne ile çocuğunun bulunduğu yerlerin arasında 50 metre bulunduğuna işaret eden Dallı, "Bir yere kadar iş makinelerimiz yol açıyor. Geri kalanını araçla getirmeleri mümkün olacak." diye konuştu.

Dallı, annenin telefonundan en son kaybolduktan sonra dördüncü gün sinyal alındığının altını çizerek, "Ondan sonra herhangi bir sinyal alınmadığı için yanında olup olmadığını şu an itibarıyla bilemiyoruz. Ortaya çıkacaktır." dedi.