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Kastamonu'da kaybolan kadın jandarma tarafından bulundu

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolan Ayşe Taş, jandarma tarafından yapılan arama çalışmaları sonucu köyün yakınındaki bir uçurumun kenarında bulundu. Taş'ın sağlık durumu iyi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolan kadın, jandarma tarafından bulundu.

Günvakti köyündeki evinden dün ayrılan Ayşe Taş'tan (60) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Taş, dünden beri devam eden arama çalışmaları sonucu köyün yakınındaki bir uçurumun kenarında bulundu.

Taş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Ayşe Taş Jandarma Bozkurt Olaylar Yaşam Güncel Haberler

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