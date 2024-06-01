Kastamonu'da kaybolan kadın jandarma tarafından bulundu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolan kadın, jandarma tarafından bulundu.

Günvakti köyündeki evinden dün ayrılan Ayşe Taş'tan (60) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Taş, dünden beri devam eden arama çalışmaları sonucu köyün yakınındaki bir uçurumun kenarında bulundu.

Taş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.