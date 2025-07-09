Kastamonu'da Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Kastamonu Esenli köyünde husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada, bir kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Diğer kişi ise gözaltına alındı.

Kastamonu'da çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Esenli köyü Merkez Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Seyfi Ç. (43) ile İmdat Y. (51) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İmdat Y. demir sopa ile Seyfi Ç'ye vurdu. Seyfi Ç. de yanında bulunan bıçakla İmdat Y'yi yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İmdat Y. ve Seyfi Ç, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İmdat Y. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Seyfi Ç'nin tedavisi hastanede sürüyor.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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