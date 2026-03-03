Haberler

Kastamonu'da ulaşıma kapalı köy yolu 9'a düşürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sonrasında kapalı köy yolu sayısı 243'ten 9'a indirildi. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da kar nedeniyle 27 Şubat'ta 243 olan kapalı köy yolu sayısı, yapılan çalışmaların ardından 9'a düşürüldü.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kar yağışının etkili olmasının ardından kapanan 243 köy yolunun açılması için çalışma yürütüldüğü belirlendi.

Yapılan çalışmaların ardından kapalı köy yolu sayısının 9'a düşürüldüğü aktarılan açıklamada, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı

Hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Sadettin Saran'dan bomba Tedesco hamlesi! Duruma el koydu

Bekleneni yaptı!
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı

Fatma öğretmene okulunda veda! Dillerde aynı slogan vardı
Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi

Ünlü şarkıcıyı görenlerin yüreği ağzına geldi
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı

Hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı

İran'dan Japonya'yı alarma geçiren adım! Başbakan resmen isyan etti
Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Burhan'dan Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki

Türk gazetecilerin gözaltına alınmasına Burhan'dan sert tepki