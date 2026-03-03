Kastamonu'da ulaşıma kapalı köy yolu 9'a düşürüldü

Kastamonu'da kar nedeniyle 27 Şubat'ta 243 olan kapalı köy yolu sayısı, yapılan çalışmaların ardından 9'a düşürüldü.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kar yağışının etkili olmasının ardından kapanan 243 köy yolunun açılması için çalışma yürütüldüğü belirlendi.

Yapılan çalışmaların ardından kapalı köy yolu sayısının 9'a düşürüldüğü aktarılan açıklamada, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.