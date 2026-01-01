Haberler

Kastamonu'da kara yoluna inen bozayılar görüntülendi

Kastamonu'da Oyrak Geçidi'nde 4 bozayı, Devrekani-Kastamonu kara yoluna inerek sürücülerin ilgisini çekti. Görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ayılardan biri kısa sürede ormana dönerken, diğerleri yolun karşısına geçti.

Kastamonu'da kara yoluna inen bozayılar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Devrekani- Kastamonu kara yolunun Oyrak Geçidi'nde 4 bozayı yola indi. Bir süre yolda koşturan ayılardan biri, ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Diğerleri ise yolun karşısına geçti.

Yoldan geçen sürücülerden Hakan Büyükdeğirmenci tarafından görüntülenen bozayılar, bir süre kara yolunda koşuşturduktan sonra izlerini kaybettirdi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
