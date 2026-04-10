Kastamonu'da nisan karı

Kastamonu’da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağışı Tosya karayolu üzerinde etkili oldu.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Nisan ayında bastıran yağış nedeniyle bazı sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, araçların kaydığı ve yolda kaldığı görüldü. Zor anlar yaşayan sürücülere çevrede bulunan vatandaşlar yardım etti.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Yolda kalan araçlar bölgeye ekipler sevk edildi. Kar yağışı nedeniyle bölgede trafik akışında zaman zaman durma noktasına geldiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı