Kastamonu'da 17 ilçede eğitime kar engeli

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 ilçede tüm kademelerde, 5 ilçede ise taşımalı eğitime ara verildi. Ayrıca karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

KASTAMONU'da kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle 12 ilçede tüm kademelerde, 5 ilçede de taşımalı eğitime pazartesi günü ara verildi.

Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Merkez, Pınarbaşı, İhsangazi, Küre, Devrekani, Azdavay, Şenpazar, Seydiler, Ağlı, Doğanyurt, Araç, Daday ilçelerinde tüm kademelerdeki okullar tatil edilirken, Abana, Bozkurt ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi. İnebolu ilçesinde ise köy okullarında, taşıma yoluyla ilçe merkezine gelen öğrenciler ve pansiyonda kalırken evci izninde olan öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi. Cide ilçesinde de merkez mahalleler hariç, taşımalı eğitim gören öğrenciler için ve köy okullarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Çatalzeytin ilçesinde Çayağzı hariç taşımalı eğitime pazartesi günü ara verildi.

EKİPLER ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Karla mücadele çalışmaları kapsamında İnebolu-Kastamonu karayolu başta olmak üzere ana arterler sürekli açık tutulurken, yoğun kar nedeniyle yolda kalan zincirsiz TIR ve kamyonlara da ekipler tarafından müdahale edildi. Yetkililer, sürücüleri kış şartlarına uygun ekipman kullanmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda bir kez daha uyarırken, kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgelerde çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi. Ayrıca, İnebolu-Seydiler ilçeleri arası yoğun kar yağışı nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

