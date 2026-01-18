Haberler

Yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hasta için ekipler seferber oldu

Yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hasta için ekipler seferber oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Cide ilçesi Döngelci köyünde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 75 yaşındaki Sezai Ünlü, 2 saatlik bir çalışmanın ardından ambulansa ulaştırıldı ve hastaneye kaldırıldı.

KASTAMONU'da kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan Sezai Ünlü (75), Bartın İl Özel İdaresi ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Cide ilçesi Döngelci köyü yolu gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapandı. Köyde yaşayan Sezai Ünlü, rahatsızlanınca ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak kar kalınlığının 60 santimi bulduğu yoldan hastaya ulaşamadı. Bölgeye yakın olan Bartın İl Özel İdaresi ekipleri, greyderle yolu açtı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla ambulans hastaya ulaştı. Sezai Ünlü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk'tan manavda çıkan görüntüsü sonrası ilk açıklama

Manavda çıkan görüntüsü ile ilgili suskunluğunu bozdu
60 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Sancaktepe'de yakalandı

60 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak

Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Okan Buruk'tan manavda çıkan görüntüsü sonrası ilk açıklama

Manavda çıkan görüntüsü ile ilgili suskunluğunu bozdu
Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video