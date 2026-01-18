Yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hasta için ekipler seferber oldu

KASTAMONU'da kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan Sezai Ünlü (75), Bartın İl Özel İdaresi ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Cide ilçesi Döngelci köyü yolu gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapandı. Köyde yaşayan Sezai Ünlü, rahatsızlanınca ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak kar kalınlığının 60 santimi bulduğu yoldan hastaya ulaşamadı. Bölgeye yakın olan Bartın İl Özel İdaresi ekipleri, greyderle yolu açtı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla ambulans hastaya ulaştı. Sezai Ünlü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.