Kastamonu'nun 15 ilçesinde eğitime kar engeli

Güncelleme:
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitime, 10 ilçede ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Pınarbaşı, Küre, Devrekani, Azdavay, Şenpazar, Seydiler, Ağlı, Doğanyurt, Araç ve Daday ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında 29 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildi.

İnebolu, Çatalzeytin, Abana, Bozkurt ve Cide ilçelerinde ise yarın taşımalı eğitim yapılamayacak.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
