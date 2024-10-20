Kastamonu'da Kar Manzaraları Doğa Güzelliklerini Ortaya Çıkardı
Kastamonu'da etkili olan kar, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz Geçidi'nde muhteşem manzaralar oluşturdu. Dron ile çekilen görüntüler, beyaza bürünen ormanları gözler önüne serdi.
Kastamonu'da etkili olan kar ile ormanlar beyaza büründü.
Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde kar etkili oldu.
Karın ardından ormanların beyaza bürünmesi, güzel görüntüler ortaya çıkardı.
Kar manzaraları dron ile görüntülendi.