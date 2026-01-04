Kastamonu'da ekipler kar nedeniyle yolu kapanan hasta için seferber oldu
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde kar nedeniyle kapalı olan köyde, 70 yaşındaki hasta AFAD ve sağlık ekiplerinin çalışması ile hastaneye ulaştırıldı.
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, Sağlık Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.
Himmet köyünde 70 yaşındaki bir vatandaşın nefes darlığı yaşadığını bildiren yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri AFAD'ın paletli kar aracıyla ağır kış şartlarının yaşandığı bölgeye giderek hastaya ulaştı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk değerlendirmesi yapılan hasta kar aracıyla alınarak Şenpazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.