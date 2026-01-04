Haberler

Kastamonu'da ekipler kar nedeniyle yolu kapanan hasta için seferber oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde kar nedeniyle kapalı olan köyde, 70 yaşındaki hasta AFAD ve sağlık ekiplerinin çalışması ile hastaneye ulaştırıldı.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, Sağlık Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Himmet köyünde 70 yaşındaki bir vatandaşın nefes darlığı yaşadığını bildiren yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri AFAD'ın paletli kar aracıyla ağır kış şartlarının yaşandığı bölgeye giderek hastaya ulaştı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk değerlendirmesi yapılan hasta kar aracıyla alınarak Şenpazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin

Trump, açıkça tehdit etti: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün oğlunun sabrı tükenmiş! 'Bitti' diyerek saat verdi

Güllü'nün oğlunun sabrı tükenmiş! "Bitti" diyerek saat verdi
'ABD uçakları, altın rezervleri için Venezuela'ya girdi' iddiası

Maduro'nun tutuklanmasının ardından Venezuela'ya girdiler bile
Kahve yapma eğitimi alan genç girişimci 8 ülkeye ürün gönderiyor

Ruslara beğendiremeyince kendi işini kurdu! 8 ülkeye birden satıyor
Okan Buruk iki ayrılığı açıkladı

Takımdaki iki ayrılığı açıkladı
Güllü'nün oğlunun sabrı tükenmiş! 'Bitti' diyerek saat verdi

Güllü'nün oğlunun sabrı tükenmiş! "Bitti" diyerek saat verdi
Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Gutierrez: Türkiye'den resmi kınama bekliyoruz

ABD'nin saldırdığı Venezuela'nın Ankara'dan bir isteği var
Boyaya eklenen katkı maddesi zehirledi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Ev boyanırken yapılan hata, hepsini zehirledi: 4'ünün durumu ağır