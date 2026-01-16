Haberler

Kastamonu'da ulaşıma kapalı köy yolu 13'e düştü

Kastamonu'da kar nedeniyle 13 Ocak'ta 386 olan kapalı köy yolu sayısı, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla 13'e indirildi. Valilikten alınan bilgiye göre, Ağlı ve Azdavay'da toplam 13 köy yolu hala ulaşıma kapalı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağlı'da 4 ve Azdavay'da 9 olmak üzere 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
