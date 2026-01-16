Kastamonu'da ulaşıma kapalı köy yolu 13'e düştü

Kastamonu'da kar nedeniyle 13 Ocak'ta 386 olan kapalı köy yolu sayısı 13'e indi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağlı'da 4 ve Azdavay'da 9 olmak üzere 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kent genelinde 13 Ocak'ta 386 olan kapalı köy yolu sayısı, ekiplerin yoğun çalışmasıyla 13'e indirildi.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.