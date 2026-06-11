Kastamonu'da toprak altında kalan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor
Kastamonu'nun Örencik köyü Kavacık Mahallesi'nde kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması sonucu 19 yaşındaki işçi Şükrü Emre Arslan toprak altında kaldı. AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri kurtarma çalışması başlattı.
Kastamonu'da kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma yürütülüyor.
Merkeze bağlı Örencik köyü Kavacık Mahallesi'nde Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yürütülen kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.
Taşeron firmada çalışan Şükrü Emre Arslan (19), kayan toprak yığınının altında kaldı.
Diğer işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Arslan'ın kurtarılması için iş makinesiyle başlatılan çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA / Özgür Alantor