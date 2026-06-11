Haberler

Kastamonu'da toprak altında kalan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor

Kastamonu'da toprak altında kalan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Örencik köyü Kavacık Mahallesi'nde kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması sonucu 19 yaşındaki işçi Şükrü Emre Arslan toprak altında kaldı. AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Kastamonu'da kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma yürütülüyor.

Merkeze bağlı Örencik köyü Kavacık Mahallesi'nde Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yürütülen kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

Taşeron firmada çalışan Şükrü Emre Arslan (19), kayan toprak yığınının altında kaldı.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Arslan'ın kurtarılması için iş makinesiyle başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
Canlı anlatım: Dünya Kupası golle başladı

Dünya Kupası golle başladı! Neler oluyor neler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

Sarıyer'de özel okulun sahibi, tartıştığı idari işler müdürünü silahla yaraladı

Özel okul sahibi, kadın çalışanını vurdu
Samsun'da eski eşinin dedesini öldürüp bodrumda saklayan sanık: Hatırlamıyorum

Yaşlı adamın cesedini günlerce saklamıştı! Savunması skandal
Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti

Ortalığı yine yıkıp geçti!
'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Erling Haaland, Türkiye formasına hayran kaldı

Milli formamız için yaptığı yorum olay oldu!
Çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti; olay kamerada

Üniversitede kan donduran anlar kamerada