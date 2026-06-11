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Kastamonu'da toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Kastamonu'da toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
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Kastamonu'nun Örencik köyünde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında 19 yaşındaki işçi Şükrü Emre Arslan toprak altında kalarak yaşamını yitirdi. Ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu cansız bedenine ulaşıldı.

Kastamonu'da kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Merkeze bağlı Örencik köyü Kavacık Mahallesi'nde Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yürütülen kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

Taşeron firmada çalışan Şükrü Emre Arslan (19), kayan toprak yığınının altında kaldı.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 4 saat süren çalışması sonucunda Arslan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
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