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Kastamonu'da kağıt mendile emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde durumundan şüphelenilen bir araçta yapılan aramada, uyuşturucu madde emdirilmiş kağıt mendil ve haplar ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da aracında kağıt mendile emdirilmiş uyuşturucu ele geçirilen zanlı yakalandı.

Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe merkezinde, durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu.

Araçta ve sürücünün üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu madde emdirilmiş 10 parça kağıt mendil ile 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Taşköprü Uyuşturucu Gözaltı Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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