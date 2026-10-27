Kastamonu'da kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı, 39 telefon bulundu

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Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda bir şüpheliye ait iki iş yerinde yapılan aramada 39 cep telefonu, 50 şarj aleti, 20 kulaklık, 25 akıllı saat, 20 powerbank ve 60 elektronik malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA