Kastamonu'da kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı, 39 telefon bulundu

Kastamonu'da kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı, 39 telefon bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışması kapsamında bir şüphelinin iki iş yerinde arama yapıldı. Aramada 39 cep telefonu, 50 şarj aleti, 25 akıllı saat ve 60 elektronik malzeme ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda bir şüpheliye ait iki iş yerinde yapılan aramada 39 cep telefonu, 50 şarj aleti, 20 kulaklık, 25 akıllı saat, 20 powerbank ve 60 elektronik malzeme ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA