Kastamonu'da jandarma iki ayrı operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı

Kastamonu'da jandarma iki ayrı operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da jandarmanın sahte içki ve yasa dışı silah operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı. Silah operasyonunda 7 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, şarjör ve fişekler ele geçirildi; kaçakçılık operasyonunda 20 litre etil alkol ile 5 litre sahte içki ele geçirildi.
Kastamonu'da düzenlenen sahte içki ve yasa dışı silah operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen yasa dışı silah operasyonunda 7 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 7 tabanca şarjörü, 25 tabanca fişeği, 169 av tüfeği fişeği, 250 gram barut ele geçirildi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerce kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonda ise 20 litre etil alkol, 5 litre sahte içki ve alkol aroma kiti ele geçirildi.
Bir kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA