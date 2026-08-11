Kastamonu'da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde otomobilin istinat duvarından düşmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde otomobilin istinat duvarından düşmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kadir Ç. (43) yönetimindeki 35 HA 656 plakalı otomobil, Kastamonu-İnebolu kara yolunun Ödemiş köyü mevkisinde kontrolden çıkarak istinat duvarından düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Kadir Ç. kaza yerinde hayatını kaybetti, eşi G.Ç. (42) ile çocukları İ.U.Ç. (12) ve E.B.Ç. (15) yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.