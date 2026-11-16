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Kastamonu'da Ilıca Şelalesi'nde su seviyesi yükseldi, sonbahar renkleri ortaya çıktı

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Kastamonu'da Ilıca Şelalesi'nde su seviyesi yükseldi, sonbahar renkleri ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Kastamonu'da Ilıca Şelalesi'nde su seviyesi yükseldi, sonbahar renkleri ortaya çıktı
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Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Ilıca Şelalesi'nde yağışlarla su seviyesi yükseldi, sonbahar renkleri arasında havuz ve ormanlar farklı güzelliklere büründü. Horma Kanyonu çıkışında 10 metre yükseklikten dökülen şelale, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Ilıca Şelalesi'nde su seviyesinin yükselmesiyle sonbahar renkleri arasında güzel görüntüler ortaya çıktı.

Küre Dağları Milli Parkı sınırlarında Zarı Çayı'nın üzerinde yer alan Horma Kanyonu'nun çıkışında 10 metre yükseklikten dökülen şelalenin doğal havuzu ve çevresini saran ormanlar yağışlarla farklı güzelliklere büründü.

Yılın her mevsimi yerli ve yabancı ziyaretçileri cezbeden kanyon ve şelale ile şelaleye adını veren Ilıca köyünün görüntüleri doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Bölgedeki manzaralar dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
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