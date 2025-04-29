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Kastamonu'da İl Göç Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Kastamonu'da İl Göç Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
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Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın başkanlığında, ildeki yabancılarla ilgili iş ve işlemlerin görüşüldüğü İl Göç Kurulu Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Toplantıda, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından hazırlanan güncel istatistiksel veriler paylaşıldı.

Kastamonu'da Vali Meftun Dallı'nın başkanlığında İl Göç Kurulu Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonu'nda ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen ve ildeki yabancılarla ilgili iş ve işlemlerin görüşüldüğü toplantıda, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından hazırlanan yabancılara yönelik güncel istatistiki verileri içeren sunum yapıldı.

Toplantıda, göç alanıyla ilgili kurumlar arası değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
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