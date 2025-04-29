Kastamonu'da İl Göç Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Kastamonu'da Vali Meftun Dallı'nın başkanlığında İl Göç Kurulu Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonu'nda ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen ve ildeki yabancılarla ilgili iş ve işlemlerin görüşüldüğü toplantıda, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından hazırlanan yabancılara yönelik güncel istatistiki verileri içeren sunum yapıldı.

Toplantıda, göç alanıyla ilgili kurumlar arası değerlendirmelerde bulunuldu.