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Taşköprü'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Taşköprü'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde D-30 kara yolu Çetmi köyü mevkiinde B.S. (40) idaresindeki 37 AC 112 plakalı otomobil ile G.Ş. (24) yönetimindeki 01 SG 378 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 01 SG 378 plakalı aracın sürücüsü G.Ş. ve yolcu M.Ö. (19) yaralandı. İhbar üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.S. (40) idaresindeki 37 AC 112 plakalı otomobil ile G.Ş. (24) yönetimindeki 01 SG 378 plakalı otomobil D-30 kara yolu Çetmi köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada, 01 SG 378 plakalı otomobilin sürücüsü G.Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan M.Ö. (19) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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