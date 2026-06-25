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Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Neslihan K. yönetimindeki 37 AES 320 plakalı otomobil, Kuzeykent Mahallesi 57. Alay Caddesi'nde Furkan Y. idaresindeki 37 AAC 706 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile 37 AES 320 plakalı otomobilde bulunan Ahmet K. ve Ecrin K. yaralandı.

Yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
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