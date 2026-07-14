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Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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Kastamonu'nun Budamış Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.Ş. idaresindeki 37 EK 431 plakalı otomobil, Budamış Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 37 BA 520 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile 37 EK 431 plakalı otomobilde bulunan Ş.Ş. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
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