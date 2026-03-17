Küre'de köy sakinleri iftarda buluştu
Kastamonu Küre ilçesi Yukarı Ersizler köyünde vatandaşlar iftarda buluştu. Kaymakam ve Belediye Başkanı da etkinliğe katılarak halkla sohbet etti. Köy muhtarı, geleneksel pilav ikramının bu sene de yapılacağını duyurdu.
Kastamonu Küre ilçesi Yukarı Ersizler köyünde vatandaşlar iftarda bir araya geldi.
İftara kaymakam Hasan Çakır, Belediye Başkanı Salih Turan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Çakır ve Başkan Turan vatandaşla sohbet etti.
Köy muhtarı İsmail Acar, davete katılanlara teşekkür ederek, her yıl Ramazan Bayramı'nın ikinci günü düzenledikleri geleneksel pilav ikramının bu sene de tekrarlanacağını söyledi.
Kaynak: AA / Özkan Demir