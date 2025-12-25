Haberler

Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan sahil yolu ulaşıma açıldı

Kastamonu'da Cide-İnebolu kara yolunun 50'nci kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yol, Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmaları sonrası kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan sahil yolu ekiplerin çalışmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Cide- İnebolu kara yolunun 50'nci kilometresinde meydana gelen heyelanın ardından Karayolları ekipleri yoğun çalışma yürüttü.

Ekiplerin sürdürdüğü çalışmanın ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Günebakan köyü Güvene Mahallesi mevkisinde, dün sağanağın ardından kara yolunun yaklaşık 50 metrelik bölümü çökmüş, Cide-İnebolu kara yolu ulaşıma kapanmıştı.

Kaynak: AA / Kadir Yıldırım - Güncel
