Kastamonu'da 8 firari hükümlü yakalandı
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlüyü yakaladı.
Kastamonu'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel