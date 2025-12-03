Haberler

Kastamonu'da 8 firari hükümlü yakalandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlüyü yakaladı.

Kastamonu'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
