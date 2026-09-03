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Kastamonu'da Halk Sağlığı Haftası Etkinliği

Kastamonu'da Halk Sağlığı Haftası Etkinliği
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Kastamonu'da kurulan Halk Sağlığı Sokağı'nda vatandaşlar sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirildi.

Kastamonu'da kurulan Halk Sağlığı Sokağı'nda vatandaşlar sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce Halk Sağlığı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

"Sağlıklı Anne, Sağlıklı Nesil" temasıyla yapılan etkinlik kapsamında Nasrullah Meydanı'nda Halk Sağlığı Sokağı kuruldu.

Burada vatandaşlar aile hekimliği sistemi, bağımlılıkla mücadele, bulaşıcı hastalıklar, kanser, kanser taramaları, diyabet, sağlıklı beslenme ve obezite konularında bilgilendirildi.

Çeşitli sağlık taramalarının da yapıldığı etkinlikte anne adaylarına yenidoğan dönemine ilişkin sağlıklı yaşam ve gebelik okulu eğitimleri verildi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı da etkinlik alanını ziyaret ederek stantları gezdi.

Çalışmalar hakkında bilgiler alan Dallı, vatandaşlarla sohbet etti.

Haftanın toplumda farkındalık oluşturulması için önemli bir fırsat olduğunu belirten Dallı, "Sağlıklı bireylerden oluşan güçlü toplumun temelini oluşturmak, koruyucu sağlık hizmetlerinin etkin şekilde yürütülerek vatandaşlarımızın en verimli şekilde bilinçlendirilmesinden geçmektedir. Toplum sağlığının korunmasına yönelik özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Etkinlikte vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kaynak: AA
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