Kastamonu'da Güney Karadeniz Jeoparkı Değerlendirme Toplantısı

Kastamonu'da Güney Karadeniz Jeoparkı Değerlendirme Toplantısı
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Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, jeopark projelerinin önemine dikkat çekildi. Akademisyenler, Kastamonu'nun doğal güzelliklerinin Avrupa ile eşit seviyede olduğunu vurguladı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın başkanlığında Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı (Jeokar) Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

AFAD Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Dallı, uzun soluklu projeleri kısa zamanda yapmanın mümkün olmadığını ve jeoparkla ilgili sürecin de takip gerektirdiğini söyledi.

Dallı, bu konuda hassasiyetle çalışılması gerektiğini vurgulayarak "Yaptığımız her işte hızlı bir netice almak istiyoruz, bu bizim doğamızda var ama uzun soluklu projeler, emek ve zaman istiyor. Kastamonu'da her türlü doğal güzellik var ve bunları değerlendirmek bugünden yarına olabilecek bir süreç değil. Ama erteleyerek de hiçbir yere varamayız. Jeoparkla ilgili olarak herkes üzerine düşeni yapmalı. Bu konuda çalışan, emek veren çalışma arkadaşlarımıza ve kurumlarımıza, burada bilgi ve tecrübelerini paylaşan kıymetli hocalarımıza, değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Toplantıya konuşmacı olarak katılan akademisyenlerden Prof. Dr. Nazire Özgen Erdem, jeoparkların, birçok değerin harmanlandığı ve ortak hikayeye sahip olduğu organizasyonlar olduğunu ifade etti.

Erdem, Kastamonu'nun sahip olduğu doğal güzelliklerle Avrupa ülkelerinden hiçbir farkı olmadığına değinerek şöyle konuştu:

"Buradaki kanyonlar, mağaralar, deniz ve doğa gibi çok değerli yönler öne çıkıyor. Jeoparklar, kayalar, dağlar, taşlar, böcekler, insanlar, evler gibi birçok değerin harmanlandığı ve ortak hikayeye sahip olduğu organizasyonlar. Kastamonu'nun birçok özelliği var. Hep birlikte bir ivme ile hareket edilirse sonuçları da çok güzel olur."

Erdem, konuşmasında, ulusal ve küresel jeoparklar arasına katılım süreciyle ilgili bilgi verdi.

Prof. Dr. Nizamettin Kazancı ise şehrin öne çıkan değerleriyle birden fazla uluslararası ağa girme potansiyeli taşıdığını, iklim değişikliğiyle beraber avantajını kullanması gerektiğini vurguladı.

Turizm Altyapı Hizmet Birliği (KASTAB) Müdürü Tuncay Sönmezışık ise Kastamonu'nun 11 ilçesini kapsayan 360 kilometrekaresi denizde, 4 bin 54 kilometrekaresinin karada olmak üzere toplam alanı 4 bin 414 kilometrekare olan jeokar hakkında sunum gerçekleştirdi.

Toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları, Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Ali Bozkurt ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
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