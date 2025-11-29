Kastamonu'da 'Güçlü Baba Güçlü Özel Birey Proje Çalıştayı' Düzenlendi

Kastamonu'da "Güçlü Baba Güçlü Özel Birey Proje Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Proje koordinatörü Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Havva Kaçan, Merkez Spor Salonu'ndaki çalıştayda yaptığı konuşmada, 20 baba ve 20 özel bireyle yürütülen projenin büyük bölümünün tamamlandığını söyledi.

Babaların toplumda çoğu zaman güçlü olma rolüyle hareket edip duygusal yüklerini bastırabildiğini ifade eden Kaçan, "Psikiyatrist eşliğinde duyguların ifadesi, şefkatli yaklaşım ve rahatlama egzersizleri gibi çalışmalar yaptık. Ebru sanatı, doğa sporları ve ata binme gibi etkinliklerde baba-çocuk etkileşimini güçlendirdik. 20 babanın da 11 atölyeden geçmesi bizim için çok önemliydi." dedi.

Olumlu dönüşler aldıklarını belirten Kaçan, "Bazı babaların 'Kızımla bu kadar yan yana vakit geçirmemiştim, iyi ki bu proje olmuş.' dediği oldu. Beslenme atölyelerimiz oldu. Sağlıklı atıştırmalık hazırladık, bir çocuğun beslenme çantasında neler olmalı, bunu babalar ve çocuklarla uyguladık." diye konuştu.

Özel çocukların kazalara yatkın olabildiğine dikkati çeken Kaçan, bu nedenle ev ortamında en sık karşılaşılan kazalara yönelik akademisyenlerle temel ilk yardım uygulamaları yaptıklarını kaydetti.

Kaçan, projenin aile için bir farkındalık kapısı olduğunu belirterek, "Hem babaların hem annelerin yaşadığı zorlukların görünür olması ve çözüm üreten politikalara dönüşmesi en büyük hedefimiz." ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan da özel bireyler ve ailelerinin yaşadığı zorlukların farkında olduklarını belirterek, "Özel bireylerimizin ve ailelerimizin hayatını nasıl kolaylaştırabiliriz, nasıl destek olabiliriz, bunun için çalışmalar yürütüyoruz. İlimizde toplam 3 bin 650 özel birey ve ailesine hizmet veriyoruz." dedi.

Köksalan, "Kastamonu'nun en büyük ihtiyaçlarından biri olan resmi engelli bakım merkezi ve gündüz bakım merkezi konusunda önemli ilerleme kaydettik. Bakanlığımız tarafından 20 dönümlük arazi tahsis edildi. 2026 yılı yatırım programına alınmasını bekliyoruz. Merkezin hayata geçmesiyle özel bireyler kendi yaşam alanlarına kavuşacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından oturumlar gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Kastamonu Üniversitesi, Karadeniz Otizm Federasyonu ile Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğince yürütülen "Güçlü Baba Güçlü Özel Birey Projesi"nde 20 özel gereksinimli çocuk ile babaları yer alıyor.