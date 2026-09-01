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Kestane Gal Arısı Mücadelesinde Başarı

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Kastamonu'da kestane ormanlarında gerçekleştirilen gal arısı mücadelesinin olumlu sonuç verdiği bildirildi.

Kastamonu'da kestane ormanlarında gerçekleştirilen gal arısı mücadelesinin olumlu sonuç verdiği bildirildi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gal arısı zararlısı ile yapılan mücadelede önemli sonuçlar elde edildiği belirtildi.

Kestane zararlıları ile mücadelenin sürdüğü kaydedilen açıklamada, "Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü Bozkurt Orman İşletme Şefliği sınırları içinde bulunan kestane ormanlarında, kestane ağaçlarının önemli zararlılarından biri olan gal arısına karşı yürütülen mücadele çalışmalarında sevindirici sonuçlar alınmaya başlandı. Kestane gal arısıyla mücadele kapsamında üç yıldır sürdürülen yapışkan tuzak uygulamalarının ardından, kestane ağaçlarında meyve oluşumunun artmaya başlaması çalışmaların olumlu sonuç verdiğini gösterdi." ifadelerine yer verildi.

Kestane ormanlarının sağlığının korunması, verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların önümüzdeki yıllarda da devam ettirilmesinin planlandığı vurgulanan açıklamada, yapılan mücadele çalışmalarının kestane ormanlarının gelişimine olumlu katkı sağlaması ve yeniden meyve oluşumunun gözlemlenmesi, bölgede yürütülen ormancılık faaliyetleri açısından memnuniyet verici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Kaynak: AA
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