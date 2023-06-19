Kastamonu'da freni patlayan ve eve çarpmak üzere olan beton mikserini sürücü son anda durdurdu
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Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde kontrolden çıkan ve bir eve çarpmak üzere olan beton mikserini sürücü son anda durdurmayı başardı.
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde kontrolden çıkan ve bir eve çarpmak üzere olan beton mikserini sürücü son anda durdurmayı başardı.
Kemal Yılmaz idaresindeki 37 ABV 548 plakalı beton mikserinin ilçe merkezinde yokuştan indiği sırada freni patladı.
Beton mikseri bir eve çarpmak üzereyken manevra yapan sürücü, yol kenarındaki beton bloklara çarparak aracı durdurmayı başardı.
Kaza nedeniyle araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Sefa Eradan - Güncel