Kastamonu'da fotokapanlar karaca, ayı, domuz ve geyiği görüntüledi

Kastamonu'da fotokapanlar karaca, ayı, domuz ve geyiği görüntülediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, yaban hayatını gözlemlemek için ormanlık alanlara fotokapan yerleştirdi. Fotokapanlar karaca, ayı, domuz ve geyiği kaydetti; görüntüler 'Ormanlarımızın sessiz tanıkları' ifadesiyle sosyal medyada paylaşıldı.
Kastamonu'da ormana yerleştirilen fotokapanla yaban hayatı görüntülendi.
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.
Fotokapanlar sayesinde yaban hayvanlarının doğal yaşamları kayıt altına alındı. Bölgede kayıt yapan fotokapanlar, karaca, ayı, domuz ve geyik görüntüledi.
Orman Bölge Müdürlüğü görüntüyü, "Ormanlarımızın sessiz tanıkları. Ormanlarımıza yerleştirdiğimiz fotokapanlarla hem ormanlarımızı koruyor hem de doğal yaşamı yakından gözlemliyoruz." ifadesiyle sosyal medyada paylaştı.