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Kastamonu'da fotoğraf makinesinde uyuşturucu ele geçirildi

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Kastamonu'da fotoğraf makinesinin içerisinde uyuşturucu saklayan 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da fotoğraf makinesinin içerisinde uyuşturucu saklayan 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, fotoğraf makinesinin içerisine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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