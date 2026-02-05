Haberler

Kastamonu'da fırtına uyarısı

Güncelleme:
Kastamonu'nun iç kesimlerinde beklenen fırtına nedeniyle Valilik uyarıda bulundu. Rüzgarın saatte 80 kilometreye ulaşacağı belirtilirken, vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Kastamonu'nun iç kesimlerde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, 6 Şubat Cuma günü rüzgarın iç kısımda kalan bölgelerde güneyden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Açıklamada, saatteki hızı özellikle yükseklerde 80 kilometreye ulaşması öngörülen fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşların fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
