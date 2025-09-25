Kastamonu'da Fırtına Uyarısı
Kastamonu Valiliği, 26 Eylül Cuma günü bölgedeki fırtına beklentisini duyurarak, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan bilgiye göre, Kastamonu ve batısında rüzgarın 26 Eylül Cuma günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği aktarıldı.
Fırtınanın cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.
