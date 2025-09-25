Kastamonu'da Fırtına Uyarısı

Kastamonu Valiliği, bölgede fırtına beklendiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan bilgiye göre, Kastamonu ve batısında rüzgarın 26 Eylül Cuma günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği aktarıldı.

Fırtınanın cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.