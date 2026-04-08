Kastamonu'da ahırın çatısı çöktü; 4 büyükbaş öldü

KASTAMONU'da etkili olan fırtına nedeniyle ahırın çatısı çöktü. 4 büyükbaş öldü, 8'i kurtarıldı.

Merkeze bağlı Eşen köyünde gece saatlerinde etkili olan fırtınada, Mustafa Yabuloğlu'na ait ahırın çatısı çöktü. Ahırdaki 12 büyükbaş enkaz altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Enkaz altındaki 8 hayvan kurtarılırken, 4 büyükbaş ise öldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı