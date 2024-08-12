Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Fiber Tekne Batması: 3 Kişi Kayboldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Valiliği, Cide ilçesinde bir fiber teknenin batması sonucu içindeki 3 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kastamonu Valiliği, Cide ilçesinde fiber teknenin batması sonucu içindeki 3 kişinin kaybolmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Havadan, karadan ve denizden arama çalışmalarının sürdüğünün belirtildiği açıklamada, "Cide ilçemizde bulunan Gideros koyu açıklarında, Ö.K. isimli şahsın sevk ve idaresindeki tekne içinde bulunan 6 kişi ile birlikte saat 18.30 civarında, karadan yaklaşık 2 mil açıkta, su alarak batmıştır. Batan teknede bulunan 6 kişiden 3'ü, çevredeki balıkçılar tarafından kurtarılmıştır. Yaralı vatandaşlarımız, Cide Devlet Hastanesi'ne yönlendirilmiş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişlerdir. Vatandaşlarımızın sağlık durumları iyidir. Batan teknedeki kayıp 3 vatandaşımızı bulmak için, olayın öğrenildiği andan itibaren TCSG Bartın 22, bot komutanlığı, AFAD, UMKE ve jandarma personelimiz tarafından arama tarama çalışmalarına başlanmıştır. Arama kurtarma faaliyetlerine 12 Ağustos 2024 tarihinde; 3 Sahil Güvenlik botu toplam 21 personel tarafından denizden, 2 helikopter tarafından havadan, 2 sahil güvenlik timi 7 kişi tarafından karadan devam edilmekte, 1 sahil güvenlik dalış timi 5 personel tarafından dalış faaliyetleri icra edilmektedir. Jandarma SAK dalış timi ile YTS cihazı ve ROV aracı bölgeye intikal halindedir. Arama kurtarma faaliyetlerine AFAD 4 personel, 1 dron, UMKE 5 personel ve Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından 1 JAK timi ve 2 asayiş timi ve bölgedeki balıkçılar destek vermektedir" denildi.

Ayhan ACAR/CİDE (Kastamonu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kastamonu Valiliği Kastamonu Cide Kaza Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef 2. hafta kaptan kim, bu hafta Mavi Kaptan kim oldu? Masterchef Serhat neden yok, Serhat elendi mi? MasterChef Katmer tarifi! En güzel Katmer tarifi! Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer için malzeme SON DAKİKA: Tiktok kapatılacak mı? 12 Ağustos Pazartesi Tiktok'a erişim engeli gelecek mi? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir? Bağışıklık sistemi zayıf olanlar ne yapmalı? Bağışıklık sistemi zayıflığı nasıl anlaşılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Okul servis ücretlerine ne kadar zam geldi, kaç TL? 2024 Okul servis ücretleri ne kadar? Recep İvedik 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Niyazi Gül Dörtnala filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Niyazi Gül Dörtnala filmi ne zaman, nerede çekildi? Niyazi Gül Dörtnala filmi Bizim Aile filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizim Aile filmi ne zaman, nerede çekildi? Bizim Aile filmi gerçek mi? 13 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları... Yalan canlı izle! 12 Ağustos Kanal D Yalan 10. bölüm canlı izle! Yalan son bölümde neler oldu? Kanal D canlı izle! Derin Sular filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Derin Sular filmi ne zaman, nerede çekildi? Derin Sular filmi gerçek mi? King Kong filmi konusu nedir? King Kong oyuncuları kim? Jack Reacher filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Jack Reacher filmi ne zaman, nerede çekildi? Jack Reacher filmi gerçek mi? Adana Altın Koza Film Festivali ne zaman 2024? Altın Koza Film Festivali jüri üyeleri kim oldu? King Kong filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? King Kong filmi ne zaman, nerede çekildi? King Kong filmi gerçek mi? 12 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 12 Ağustos 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?
title