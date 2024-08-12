Kastamonu'da Fiber Tekne Batması: 3 Kişi Kayboldu

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kastamonu Valiliği, Cide ilçesinde fiber teknenin batması sonucu içindeki 3 kişinin kaybolmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Havadan, karadan ve denizden arama çalışmalarının sürdüğünün belirtildiği açıklamada, "Cide ilçemizde bulunan Gideros koyu açıklarında, Ö.K. isimli şahsın sevk ve idaresindeki tekne içinde bulunan 6 kişi ile birlikte saat 18.30 civarında, karadan yaklaşık 2 mil açıkta, su alarak batmıştır. Batan teknede bulunan 6 kişiden 3'ü, çevredeki balıkçılar tarafından kurtarılmıştır. Yaralı vatandaşlarımız, Cide Devlet Hastanesi'ne yönlendirilmiş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişlerdir. Vatandaşlarımızın sağlık durumları iyidir. Batan teknedeki kayıp 3 vatandaşımızı bulmak için, olayın öğrenildiği andan itibaren TCSG Bartın 22, bot komutanlığı, AFAD, UMKE ve jandarma personelimiz tarafından arama tarama çalışmalarına başlanmıştır. Arama kurtarma faaliyetlerine 12 Ağustos 2024 tarihinde; 3 Sahil Güvenlik botu toplam 21 personel tarafından denizden, 2 helikopter tarafından havadan, 2 sahil güvenlik timi 7 kişi tarafından karadan devam edilmekte, 1 sahil güvenlik dalış timi 5 personel tarafından dalış faaliyetleri icra edilmektedir. Jandarma SAK dalış timi ile YTS cihazı ve ROV aracı bölgeye intikal halindedir. Arama kurtarma faaliyetlerine AFAD 4 personel, 1 dron, UMKE 5 personel ve Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından 1 JAK timi ve 2 asayiş timi ve bölgedeki balıkçılar destek vermektedir" denildi.

Ayhan ACAR/CİDE (Kastamonu),