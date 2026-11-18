Kastamonu'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürürken dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kastamonu'da bir süredir etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, şehrin üzerine yayılan sis binaları sis altında bıraktı. Sis bulutuyla bütünleşen manzara dronla görüntülendi.
Sis altında kalan Kastamonu dronla görüntülendi.
Kentte bir süredir etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Şehrin üzerine yayılan sis nedeniyle binalar sis altında kaldı.
Sis bulutuyla bütünleşen manzara, dronla görüntülendi.
Kaynak: AA