Kastamonu Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü ile Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik "Engelsiz Cami Buluşmaları Projesi" yürütülüyor.

Proje kapsamında özel gereksinimli bireyler, aileleriyle camileri gezerek dua edip ilahiler söylüyor.

Yaklaşık 15 aydır sürdürülen proje kapsamında bugüne kadar 7 cami ziyaret edildi.

Son olarak İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde Devrekani ilçesine giden özel gereksinimli bireyler, Devrekani Müftülüğü öncülüğünde ilçedeki türbelerin yanı sıra 1893 yılında inşa edilen Merkez Camisi'ni gezdi.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, AA muhabirine, özel gereksinimli bireylerin cami programlarına katılmaktan son derece mutlu olduklarını söyledi.

Kastamonu Müftülüğü Engelli Koordinatörleri Abdullah Horuz ve Rukiye Boz ile etkinlikleri ilçelere de yaydıklarını belirten Boyraz, "Kastamonu Müftülüğümüz Türkiye'de örnek bir projeye imza atıyor. Özel bireylerim gerçekten çok mutlu. Yola 40 özel bireyimizle çıkmıştık ama 90'a yakın özel bireyimiz oldu. İlçe merkezinden de katılım sağlayanlar oldu." dedi.

Son programa daha çok görme engellilerin katıldığına işaret eden Boyraz, özel bireylerin önlerindeki engeller kaldırıldığında gidemeyecekleri yer bulunmadığını vurguladı.

Çocuklar ziyaretleri heyecanla bekliyor

Boyraz, ilçe ziyaretlerinde yöredeki türbeleri ziyaret ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu da bizim için çok kıymetli. Çocuklarımız ve aileleri dua ediyor. Yıllarca çocuklarımızı özel eğitime götürdüğümüz için biraz da maneviyattan uzaklaştırdığımızı fark ettik. Camide dua okuyorlar. Annelerimiz çok mutlu. Cami programından bahsettiğimde çocuklarımız heyecanla hazırlanıyor. 'Ne zaman gideceğiz?' diye heyecanlanıyorlar. Mesela tekerlekli sandalyede Salih'imiz var, o gün gün sayıyor. Bu hafta bize Devrekani Müftümüz destek verdi. Kendisine çok teşekkür ederiz."

Hülya Sönmez ise Down sendromlu 25 yaşında bir kızı olduğunu dile getirerek, "Programlara kızımla geliyoruz. O kadar çok mutlu oluyoruz ki, inanamazsınız. Özel çocuklarımızla beraber dua ediyoruz, Kur'an okuyoruz. Onlar mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz. Bu programı hazırlayanlara çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA