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Kastamonu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda aranan 14 kişi yakalandı

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Kastamonu'da 18 adrese yönelik eş zamanlı operasyonda aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu aranan 14 kişi yakalandı.

Kastamonu'da 18 adrese yönelik eş zamanlı operasyonda aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu aranan 14 kişi yakalandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda kent merkezinde 12, Taşköprü'de 3, Tosya'da 2 ve Şenpazar ilçesinde 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında hükümlülerin de bulunduğu aranan 14 kişi yakalandı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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