Dron ve fotokapan destekli doğa koruma denetimi; 4 kişiye işlem yapıldı

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Kastamonu'da gerçekleştirilen dron ve fotokapan destekli denetimlerde 4 kişiye yasal işlem uygulandığını, 3 yarı otomatik tüfeğe el konulduğunu açıkladı.

DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kastamonu'da doğayı korumak için teknolojik takip. Ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen koruma ve kontrol faaliyetlerinde; 4 kişiye yasal işlem uygulandı. 3 yarı otomatik tüfeğe el konuldu. Dron ve fotokapan desteğiyle, yasa dışı avcılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi. Denetimlere ilişkin dron görüntüleri de paylaşılırken, yasa dışı avlanırken dron ile tespit edilen kişiler görüntülerde yer aldı.