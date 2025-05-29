Kastamonu'da Dolu Yağışı Etkili Oldu
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde öğleden sonra 15 dakika süren dolu yağışı, caddeleri ve sokakları beyaza bürüdü. Sürücüler doludan korunmak için köprü altlarına sığındı.
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde dolu etkili oldu.
İlçede öğleden sonra yaklaşık 15 dakika dolu yağdı.
Doluya İnebolu yolu Devrekani kavşağında yakalanan bazı sürücüler, araçlarının zarar görmemesi için köprü altına sığındı.
Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel