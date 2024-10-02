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Kastamonu'da Dolandırıcılık Uyarısı Yapıldı

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Hanönü ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilgilendirme ile dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı. Esnaf ve vatandaşlara, polis, asker veya savcı gibi kendini tanıtarak dolandırıcılık yapanlara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde vatandaşlar, dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı.

Hanönü İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından halk pazarında esnaf ve vatandaşlara dolandırıcılık konusunda bilgilendirme yapıldı.

Polisler, vatandaşları arayarak kendilerini polis, asker, savcı olarak tanıtarak para, altın, kişisel ve finansal bilgilerini isteyenlere itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, bu durumda kolluk kuvvetlerinden yardım istenmesi gerektiğini kaydedildi.

Bilgilendirme sonrası vatandaşlara broşür dağıtıldı.

Kaynak: AA / Özgür Özcan - Güncel

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