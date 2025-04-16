Kastamonu'da Diyaliz Hastası İçin Karla Mücadele Seferberliği

Nisan ayında karla mücadele: Diyaliz hastası kadın için seferber oldular

KASTAMONU - Kastamonu'da Nisan ayında yağan kar sebebiyle kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılıyor. Bozkurt ilçesinde kar sebebiyle yolu kapanan köydeki diyaliz hastası ise yolların açılmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kastamonu'da hava sıcaklığının düşmesinin ardından, son bir haftadır yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışların ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreye yaklaştı. Kar yağışı sebebiyle 200'e yakın köy yolu ise ulaşıma kapandı. Kastamonu İl Özel İdaresi, sonlandırdığı karla mücadele çalışmalarına Nisan ayındaki kar yağışının ardından yeniden başladı. Ekipler, kapanan yolların açılması için yoğun mesai harcıyor.

Diyaliz hastası kadın için seferber oldular

İl Özel İdaresi ekipleri, Bozkurt ilçesine bağlı Ortasökü köyünde yaşayan diyaliz hastası Havva Aslan'ın oğlu Mehmet Aslan, köylerinin yolunun kapanması sebebiyle annesini diyaliz merkezine götüremedi. Bunun üzerine Aslan, köy muhtarı Mehmet Topçu'yu arayarak yardım istedi. Köy muhtarı Topcu, İl Özel İdaresi'ni arayarak durumu bildirdi. Harekete geçen ekipler, kısa sürede köyün yolunu ulaşıma açtı. Yolun ulaşıma açılmasının ardında diyaliz hastası Havva Aslan, kucakta taşınarak araca bindirildi ve diyaliz merkezine götürüldü.

"Allah devletimizden razı olsun"

Ekiplere teşekkür eden Mehmet Aslan, annesinin 3 yıldır hasta olduğunu belirterek, "Annemi Bozkurt'taki diyaliz bölümüne götürüyorum. Kışın da sürekli yollarla mücadele veriyoruz. Annemi hastaneye götürebilmek için sürekli yolları açtırmaya çalışıyoruz. Bugün de muhtarı aradım, yolun kapalı olduğunu söyledim. İl Özel İdaresi'nden ekip geldi, yolu açtı. Birazdan hastaneye gideceğiz. Allah devletimizden razı olsun. Sığınacak kapımız, devletimizdir" dedi.

"15-20 yıldır böyle bir kar yağmadı"

Nisan ayında bu kadar çok karın yağdığını 15-20 yıl sonra ilk kez gördüğünü kaydeden Muhtar Mehmet Topçu ise, "Nisan ayında 40-50 santimetreye yakın kar yağdı. İl Özel İdaremiz dün geldiler, yollarımızı açtılar. Ama gece yollarımızı kar yeniden kapattı. Köyde yaşayan bir diyaliz hastamız var. Onun için hemen gelip yollarımızı açtılar. Devletimize Allah zeval vermesin. Yaklaşık 15-20 yıldır böyle bir kar yağmadı. Bu yağışın su kaynakları için faydası oldu. Geçen sene kar az yağmıştı, sularımız kesildi. Allah'a şükür su kaynaklarımız bu yıl çok iyi. Karın yağması bizim için iyi, memnunuz. Sadece don yaptı, fındıklarımız ve meyvelerimiz gitti. Nasibimizde ne varsa onu yeriz" diye konuştu.

"Son yol açılına kadar İl Özel İdaresi olarak çalışmaya devam edeceğiz"

Kastamonu İl Özel İdaresi'nde iş makinesi operatörü olarak çalışan Hikmet Başpınar, vatandaşların mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "Sabah köyümüzde bir diyaliz hastamız olduğu ve köy yolunun kapalı olduğu ihbarı geldi. İhbarı değerlendirerek hemen çalışmamıza başladık. Hastamıza ulaştık. Nisan ayında böyle bir karı ilk defa görüyoruz. Elimizden geldiğince mücadelemizi sürdürüyoruz. Genel Sekreterimizin talimatıyla görevimizin başındayız. Kapalı yollarımızı açacağız, hiçbir kapalı yol kalmayacak. Mesai saatlerini düşünmeden yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Son yol açılına kadar İl Özel İdaresi olarak çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.