Kastamonu'da Devrilen Traktör Sürücüsünü Yaraladı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü İ.K., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücü, belediye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
İ.K. idaresindeki 37 EF 022 plakalı traktör, Vakıfgeymene mevkisinde devrildi.
Yaralanan sürücü Hanönü Belediyesi ekipleri ve vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.
İ.K. sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Özgür Özcan - Güncel