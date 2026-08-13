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İnebolu'da pat pat kazası: Aynı aileden 6 yaralı

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KASTAMONU (AA) – Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.

KASTAMONU (AA) – Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Hürmetli köyünde A.C.K'nin kullandığı pat pat, fındık bahçesinden dönerken devrildi.

Kazada araçta bulunan aynı aileden 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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