Kastamonu'da çıkan yangınlar kontrol altına alındı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde balya yapımı sırasında çıkan yangın sonucu 17 dönüm arazi zarar gördü. Azdavay ve Seydiler ilçelerinde çıkan yangınlar ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde balya yapımı sırasında çıkan yangın sonrası 17 dönüm araziye zarar verdi. Ayrıca Azdavay ve Seydiler ilçesinde de çıkan yangınlar büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesine bağlı Bozkocatepe köyünde balya yapımı sırasında yangın çıktı. Çıkan yangının büyümesi üzerine olay yerine Devrekani Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerince tarlada soğutma çalışmaları yapılırken, çıkan yangın sonucu 17 dönüm arazi zarar gördü.

Yangın sonrasında Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, duyuruda bulunarak, "Kıymetli hemşehrilerim, iki gündür üst üste yaşanan anız yangınlarından dolayı korkulu dakikalar geçiriyoruz. Zamanında müdahale ederek yangını kontrol altına aldık ama rüzgarın etkisi ile büyük bir facia yaşama ihtimali yüksek. Lütfen anız yakmayalım" dedi.

Azdavay'da kuru otların yakılması sonucu büyüyen yangını itfaiye söndürdü

Azdavay ilçesine bağlı Karahallar köyünde kuru otların yakılması sonrası yangın büyüdü. Arazide çıkan yangın tarlanın hemen bitişiğinde bulunan evlere sıçramadan itfaiye ekipleri müdahale etti. Azdavay'ın Karahallar köyünde kuru otların yakılması sonrası çıkan yangına Azdavay Belediyesi, Ağlı Belediyesi ve Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın evlere ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Seydiler'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Seydiler ilçesinde de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Seydiler Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan ormanlık alanda bilinmeyen sebeple çıkan yangını Seydiler Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa süre içerisinde büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. - KASTAMONU