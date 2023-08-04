Kastamonu'da çıkan yangında 1 ev kullanılmaz hale geldi, 2 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi ve 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde çıkan yangında 1 ev kullanılmaz hale geldi, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İmralı köyünde Zehra Eskisoy'un evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine Küre Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri köye sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangında, Eskisoy'un evi kullanılmaz hale geldi.

Yangında hafif şekilde yaralanan Şaziye ve Hamide Eskisoy, Küre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.